В Китае зафиксированы новые случаи заражения атипичным коронавирусом

В Китае зафиксировано еще 17 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил комитет по вопросам здравоохранения города Ухань в провинции Хубэй.

Все заболевшие старше 30 лет, из них 12 мужчин и 5 женщин. Трое находятся в тяжелом состоянии. У всех на начальном этапе заболевания наблюдались повышенная температура и кашель.

Первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань были зафиксированы в декабре, напоминает РИА «Новости». На сегодняшний день, по официальным данным, общее число заболевших увеличилось до 62 человек. Однако британские ученые считают, что на самом деле заболевших может быть не менее полутора тысяч.

Китай Январь 19, Игорь Юров

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