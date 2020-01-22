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Среда, 22 января 2020, 16:03 мск

Новости Екатеринбург

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Новый коронавирус из Китая добрался од других стран. На Урале готовы

Новый коронавирус из Китая добрался до других стран. В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний уже официально подтвердили первый случай выявления заболевания. В отделе по связям со СМИ американского CDC рассказали, что пациент приехал в Вашингтон из Уханя 15 января, почувствовал себя плохо и обратился к врачам. «Зная данные о путешествии пациента и учитывая симптомы, врачи заподозрили у него новый коронавирус. Лабораторные исследования подтвердили диагноз», – сообщили в CDC.

Ранее сообщалось, что вирус обнаружили в Южной Корее, Таиланде и Японии. Все случаи – завозные. В самом Китае число заболевших достигло 440 человек, девять погибли.

В российских аэропортах повышены меры безопасности. Так, в Екатеринбург прилетают самолеты из Пекина, Харбина, Сианя, Ордоса, а также чартеры из Саньи. Всех прибывающих из КНР проверяют с помощью тепловизоров, о чем ранее писал «Новый День». «В целях недопущения распространения случаев заболевания в Российской Федерации, в настоящее время Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях», – сказали в Роспотребнадзоре, уточнив, что особое беспокойство вызывает приближающийся Китайский новый год, с 24 по 30 января в КНР будут выходные дни, из-за чего может вырасти поток пассажиров из этой страны.

Если в Кольцово вычислят пассажира с подозрением на новый коронавирус, его доставят в ГКБ № 40. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения. В медучреждении агентству пояснили, что в инфекционном отделении есть боксы, хотя высокой степени контагиозности (то есть заразности) у нового вируса не наблюдается – по сравнению, например, с ветрянкой или корью.

Сегодня днем зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь не исключил, что вирус может мутировать. «Инструкций по симптоматике и течению болезни до сих пор нет от ВОЗ. С другой стороны, вирусные инфекции, как правило, специфического лечения не имеют. И многие разновидности лечатся одинаково», – уточнили в ектаеринбургском медучреждении.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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