В Китае коронавирусом заразились более 570 человек, 95 – в критическом состоянии

В Китае число инфицированных коронавирусом нового типа превысило 570 человек, сообщил представитель Государственного комитет по вопросам гигиены и здравоохранения народной республики. В критическом состоянии находятся 95 заболевших. По данным комитета, в тесном контакте с больными находились более 5,8 тысячи человек, все они помещены на карантин. По последним данным, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Китае скончались 17 человек.

Больше всего людей заразилось в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань. Именно оттуда началось распространение опасной болезни. Южнокорейские и японские авиалинии отменили все рейсы в Ухань. Внутри страны транспортное сообщение с этим городом было остановлено с 10:00 местного времени (05:00 мск) 23 января, сообщили местные власти. Аэропорт был закрыт для вылетов, остановлено железнодорожное сообщение. Городской общественный транспорт также перестал курсировать.

Фото: Reuters

Распространение коронавируса произошло в 27 китайских провинциях. На втором месте по числу заболевших после Уханя находится южная провинция Гуандун, за ней следуют провинция Чжэцзян, Шанхай, города Чунцин и Тяньцзинь. В Пекине опасной инфекцией заразились 14 человек. Один случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Кроме того, было выявлено четверо заболевших в популярной у российских туристов провинции Хайнань, передает ТАСС.

Заражение коронавирусом нового типа подтверждено в Таиланде, Южной Корее, США и Японии. Случаи с подозрением на заболевание «китайской» пневмонией зарегистрированы в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах, Австралии и в России. Так, в хабаровском аэропорту задержали гражданина Китая с высокой температурой. Он был госпитализирован. Помимо этого симптомы, напоминающие пневмонию, зафиксированы у 23-летнего россиянина в аэропорту Пулково. Его госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга.

Фото: Reuters

Правительство КНР заявляет, что борьба с распространением пневмонии находится на «максимально критическом этапе». Специалисты утверждают, что вирус с инкубационным периодом в две недели распространяется прежде всего воздушно-капельным путем, однако, по предварительным данным, изначально люди заразились от диких животныхю

«Китайская сторона готова и дальше углублять международное взаимодействие, чтобы вместе с международным сообществом реагировать на эпидемию пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также общими усилиями защищать безопасность в области здравоохранения как в регионе, так и во всем мире», – цитирует «Синьхуа» официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 23.01.20

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