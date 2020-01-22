В Россию завезли коронавирус из Китая

В России госпитализирован первый человек с подозрением на заражение новым коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23-летний гражданин России прибыл в Санкт-Петербург из Шанхая. Он проделал путь с двумя пересадками в Красноярске и Москве. Из Пулково его увезли с температурой 38 градусов в Боткинскую больницу, сообщает telegram-канал Mash.

Второй случай зафиксирован в Москве: пассажиру рейса SU 271 из Бангкока стало плохо во время полета. В салоне объявили о поиске врача на борту, люди начали нервничать. Когда борт приземлился в Шереметьево, пассажиров не выпустили из самолета: больным занялись врачи в спецодежде, остальным дали заполнить формы: когда и где были, контактные данные, чтобы всех можно было найти в случае подтверждения коронавируса. На выходе у всех замерили температуру.

Больного госпитализировали.

Санкт-Петербург, Игорь Юров

Санкт-Петербург. Другие новости 22.01.20

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