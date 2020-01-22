Медики не подтверждают два из трех случаев возможного завоза в Россию нового короновируса

Медики не подтверждают два из трех случаев завоза в Россию нового короновируса из Китая.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня из аэропорта Пулкова в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга был доставлен 23-летний гражданин России, прилетевший из Китая. Оказалось, что он был не единственным – вместе с ним госпитализировали и гражданина Китая.

На данный момент короновирус у китайца не подтвердился. Об этом заявили в департаменте здравоохранения города. Точный диагноз россиянину пока не поставлен.

Еще один больной был зафиксирован на борту самолета, следовавшего из Бангкока в Москву. В аэропорту «Шереметьево» заявили, что у гражданина Канады диагностировано пищевое отравление.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.01.20

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