Новый коронавирус стал причиной смерти 17 человек

17 человек стали жертвами нового вируса в Китае. Как сообщают местные СМИ, количество инфицированных достигло 473 человек.

Сегодня же стали известно о том, что в США и Тайланде выявлены по одному случаю заболеваемости. По предварительным данным, речь шла, о въезжавших в страны из Китая.

В аэропортах мира введён особый режим надзора за пассажирами, за состоянием их здоровья следят тепловизоры.

Ранее европейские медики на основе анализа источника распространения вируса предположили, что им больны уже почти 2000 человек.

Новый тип коронавируса передаётся от человека к человеку.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 22.01.20

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