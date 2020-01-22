«Ждем скорого появления нового смертельного вируса»: врачи предсказали глобальную эпидемию

Руководитель Всемирного профсоюза врачей WMA израильский врач Леонид Эйдельман предупредил об угрозе глобальной эпидемии в ближайшие годы – причиной, по мнению медиков, может стать один из коронавирусов. О риске такого развития ситуации в мире доктор рассказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, «в ближайшие несколько лет миру угрожает большая эпидемия – это будет какой-то новый вирус». Медик допустил, что глобальную вспышку болезни может спровоцировать один из коронавирусов, подчеркнув, что «вирусы меняются, мутируют». Он напомнил, что один из штаммов коронавируса вызвал тяжелую эпидемию пневмонии, получивший название SARS. Зараза тогда пришла из Китая, было много смертельных случаев и большое число заразившегося медперсонала. Другим проявлением коронавируса был MERS – пневмония распространялась на Ближнем Востоке, указал медик.

Глобальные эпидемии не раз охватывали человечество. Одной из самых смертельных эпидемий в истории стала эпидемия испанского гриппа или «испанки». В 1918-1919 годах во всем мире «испанкой» было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5% населения планеты, погибли от 50 до 100 миллионов человек. Глава Всемирного профсоюза врачей в связи с этим напомнил о многочисленных предупреждениях Всемирной организации здравоохранения о глобальных эпидемия, которые могут захлестнуть нашу планету в ближайшее время.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что ее вызвал новый тип коронавирус, который передается от человека к человеку. Число жертв вируса достигло 9 человек, 473 человека заражены. Смертельно опасный вирус распространяется по миру. Сегодня стало известно, что первые случаи болезни зарегистрированы в США и Макао. Ранее случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре.

В Китае уже заявили, что новый тип коронавируса может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем. Из-за риска мутации существует угроза быстрого распространения пневмонии, вызванной этим вирусом, предупредил зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь. По данным властей КНР, источником коронавируса стали дикие животные, которых незаконно продавали на городском рынке в Ухане.

В Минздраве России назвали вспышку коронавируса в Китае биологической угрозой.

Власти Китая распорядились закрыть рынки во многих территориях страны и призывают население КНР отказаться от участия в многолюдных мероприятиях по случаю китайского Нового года. В Шанхае начали дезинфекцию улиц из-за угрозы вируса нового коронавируса. Коммунальная техника поливает дороги спецсредствами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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