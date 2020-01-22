Миру грозит эпидемия? Китай заявил о риске быстрого распространения нового коронавируса

Выявленный в Китае новый тип коронавируса может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем. Такое заявление сделал зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь. По его словам, сейчас вирус передается преимущественно респираторным путем, однако есть риск его мутации, в связи с этим существует угроза быстрого распространения пневмонии, вызванной этим вирусом.

Чиновник рекомендовал населению КНР и иностранным гражданам не посещать город Ухань, где в конце прошлого года была зафиксирована вспышка загадочной пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. Он также отметил, что китайские власти проинформировали о появлении нового типа коронавируса Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и соседние с КНР страны, в том числе Россию, и предоставили всю имеющуюся в их распоряжении информацию.

Ли Бинь заверил, что вспышка пневмонии в Ухане в настоящее время локализована. По его словам, сейчас всё внимание уделяется профилактике и борьбе с этой болезнью, передает «Интерфакс».

В свою очередь, глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу заявил, что источником коронавируса стали дикие животные, которых незаконно продавали на уханском рынке морепродуктов.

По последним данным властей Китая, новый коронавирус стал причиной смерти 9 человек, число зараженных достигло 440 человек.

Сегодня ВОЗ проведет экстренное заседание, на котором решит, объявлять или нет глобальное чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения в связи с новым коронавирусом, выявленным в Китае. В прошлые годы режим ЧП вводился из-за эпидемий свиного гриппа и лихорадки эбола, напоминает BBC.

Тем временем, опасный вирус продолжает распространяться по миру. Первый случай болезни уже зарегистрирован в США. По данным местной прессы, заболевший прилетел из Китая и был выявлен в ходе пограничного досмотра.

Сегодня также стало известно о первом случае заражения новым штаммом коронавируса в Макао. По данным властей специального административного района КНР, вирус обнаружен у 52-летней женщины, прибывшей в Макао из Уханя.

Ранее случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Случаи с подозрением на заболевание «китайской» пневмонией зарегистрированы в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах и Австралии.

Изначально предполагалось, что заболевание не передается от человека к человеку. Но впоследствии были зафиксированы случаи заражения врачей от больных, у которых подтвержден новый тип коронавируса.

Власти Китая между тем велели закрыть рынки во многих районах страны и призывают население КНР отказаться от участия в многолюдных мероприятиях по случаю китайского Нового года.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

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