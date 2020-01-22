От китайского коронавируса погибло уже 9 человек

Новый китайский коронавирус убил уже 9 человек.

«По состоянию на 12 ночи по местному времени мы получили отчёты из 13 провинций и муниципалитетов. Количество выявленных случаев заражения возросло до 440 человек. Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Мы принимаем активные превентивные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса», – сообщают представители Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Тем временем, вирус продолжает распространяться по миру. Первый случай болезни уже выявлен в США. Как сообщает местная пресса, заболевший прилетел из Китая и был выявлен в ходе пограничного досмотра.

Пекин, Елена Васильевна

Пекин. Другие новости 22.01.20

Минздрав обещает вакцину от нового коронавируса через полгода. Но она может быть не вполне эффективной. / Ученые назвали главную причину внезапного сердечного приступа. / В Великобритании могут разрешить рожать от покойников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»