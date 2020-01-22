В Хабаровске госпитализировали китайца с подозрением на смертельный коронавирус

Медики бьют тревогу в связи с тем, что новый вид пневмонии, вызываемый смертельным коронавирусом, добрался до российского Дальнего Востока. С подозрением на опасную болезнь в аэропорту Хабаровска задержали гражданина Китая. В анамнезе у мужчины все признаки новой болезни. Сейчас подозреваемый в носительстве смертельного вируса госпитализирован и находится под особым наблюдением, передает Рен ТВ.

Китай, где произошла вспышка заболевания, своевременно предупредил Москву о распространении коронавируса. Специалисты Минздрава рассказали, что на создание вакцины потребуется значительное финансирование и не менее полгода. По словам замглавы Центра стратегического планирования Минздарава России Германа Шипулина, основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, есть вероятность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов.

Как писал «Новый День», выявленный в Китае новый тип коронавируса может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем, заявил зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь. Чиновник рекомендовал населению КНР и иностранным гражданам отказаться от посещения города Ухань, где в конце прошлого года была зафиксирована вспышка загадочной пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса.

В свою очередь, глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу заявил, что источником коронавируса стали дикие животные, которых незаконно продавали на уханском рынке морепродуктов. По последним данным, новый коронавирус стал причиной смерти 9 человек, число зараженных достигло 440 человек.

Сегодня, 22 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное заседание, на котором решит, объявлять или нет глобальное чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения. В прошлые годы режим ЧП вводился из-за эпидемий свиного гриппа и лихорадки эбола.

Опасный вирус продолжает распространяться по миру. Первый случай болезни уже зарегистрирован в США. Заболевший прилетел из Китая и был выявлен в ходе пограничного досмотра. Сегодня также стало известно об обнаружении вируса у 52-летней женщины, прибывшей в Макао из Уханя. Ранее случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Случаи с подозрением на заболевание «китайской» пневмонией зарегистрированы в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах и Австралии.

Изначально предполагалось, что заболевание не передается от человека к человеку. Но впоследствии были зафиксированы случаи заражения врачей от больных, у которых подтвержден новый тип коронавируса. Власти Китая между тем велели закрыть рынки во многих районах страны и призывают население КНР отказаться от участия в мероприятиях по случаю китайского Нового года, чтобы не подвергаться опасности заражения смертельной болезнью.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 22.01.20

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