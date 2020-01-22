российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 января 2020, 11:30 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Хабаровске госпитализировали китайца с подозрением на смертельный коронавирус

Медики бьют тревогу в связи с тем, что новый вид пневмонии, вызываемый смертельным коронавирусом, добрался до российского Дальнего Востока. С подозрением на опасную болезнь в аэропорту Хабаровска задержали гражданина Китая. В анамнезе у мужчины все признаки новой болезни. Сейчас подозреваемый в носительстве смертельного вируса госпитализирован и находится под особым наблюдением, передает Рен ТВ.

Китай, где произошла вспышка заболевания, своевременно предупредил Москву о распространении коронавируса. Специалисты Минздрава рассказали, что на создание вакцины потребуется значительное финансирование и не менее полгода. По словам замглавы Центра стратегического планирования Минздарава России Германа Шипулина, основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, есть вероятность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов.

Как писал «Новый День», выявленный в Китае новый тип коронавируса может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем, заявил зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь. Чиновник рекомендовал населению КНР и иностранным гражданам отказаться от посещения города Ухань, где в конце прошлого года была зафиксирована вспышка загадочной пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса.

В свою очередь, глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу заявил, что источником коронавируса стали дикие животные, которых незаконно продавали на уханском рынке морепродуктов. По последним данным, новый коронавирус стал причиной смерти 9 человек, число зараженных достигло 440 человек.

Сегодня, 22 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное заседание, на котором решит, объявлять или нет глобальное чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения. В прошлые годы режим ЧП вводился из-за эпидемий свиного гриппа и лихорадки эбола.

Опасный вирус продолжает распространяться по миру. Первый случай болезни уже зарегистрирован в США. Заболевший прилетел из Китая и был выявлен в ходе пограничного досмотра. Сегодня также стало известно об обнаружении вируса у 52-летней женщины, прибывшей в Макао из Уханя. Ранее случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Случаи с подозрением на заболевание «китайской» пневмонией зарегистрированы в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах и Австралии.

Изначально предполагалось, что заболевание не передается от человека к человеку. Но впоследствии были зафиксированы случаи заражения врачей от больных, у которых подтвержден новый тип коронавируса. Власти Китая между тем велели закрыть рынки во многих районах страны и призывают население КНР отказаться от участия в мероприятиях по случаю китайского Нового года, чтобы не подвергаться опасности заражения смертельной болезнью.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 22.01.20

Валентина Матвиенко выступила с новыми идеями по поправке к Конституции. / На Сахалине 300 рыбаков оказались на оторванной от берега льдине. / «Чем вы отличаетесь от тех же эсесовцев или бандеровцев?» В Госдуме разгорелся новый скандал из-за «детей войны». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Миру грозит эпидемия? Китай заявил о риске быстрого распространения нового коронавируса

Минздрав обещает вакцину от нового коронавируса через полгода. Но она может быть не вполне эффективной

Роспотребнадзор дал советы по защите от атипичной пневмонии

От китайского коронавируса погибло уже 9 человек

В США разрабатывают вакцину против китайского коронавируса

Метки / Китай

Миру грозит эпидемия? Китай заявил о риске быстрого распространения нового коронавируса

Число погибших от атипичной пневмонии в Китае выросло до шести человек

Генсек НАТО рассказал о новом способе слежки за территорией России и Китая

Бывший глава Интерпола сядет в тюрьму за взятки

В США разрабатывают вакцину против китайского коронавируса

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за атипичной пневмонии в Китае

В Китае готовятся запретить одноразовую пластиковую посуду и упаковку

В Китае от нового типа коронавируса скончался третий пациент

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Китай,