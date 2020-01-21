Роспотребнадзор дал советы по защите от атипичной пневмонии

Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, которые собираются в Китай. Ведомство предприняло меры, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа в России.

Роспотребнадзор следит за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Ведомство контролирует готовность медицинских организаций для приема больных из неблагополучных территорий.

Туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты. Пить только бутилированную воду и есть термически обработанную пищу. Воздержаться от посещения зоопарков и культурно-массовых мероприятий с привлечением животных.

Использовать средства защиты органов дыхания (маски). Чаще мыть руки, в особенности после посещения мест массового скопления людей и перед едой.

В том случае, если путешественник почувствовал недомогание, необходимо обращаться за медицинской помощью и не допускать самолечения. При обращении в больницу на территории России следует рассказать врачам о времени и месте пребывания в КНР.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не посещать город Ухань до стабилизации ситуации.

Вспышка загадочной пневмонии в городе началась в декабре прошлого года. У заболевших наблюдается высокая температура, затруднение дыхания, поражение легких. Отмечалось, что все пострадавшие приобретали продукцию на городском рынке морепродуктов. Изначально предполагалось, что заболевание не передается от человека к человеку. Однако впоследствии были зафиксированы случаи заражения врачей от больных, у которых подтвержден новый тип коронавируса.

Случаи заболевания также зарегистрированы в Гонконге, Таиланде, Южной Корее и Японии. Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 22 января проведет экстренное заседание, чтобы определить, представляет ли новый вирус опасность в области общественного здравоохранения международного масштаба.

В Роспотребнадзоре допустили возможность проникновения нового типа коронавируса в Россию, но оценили вероятность широкого распространения этого вируса как низкую. Отечественным специалистам уже известна генетическая структура вируса. Сейчас специалисты разрабатывают тест-системы для подтверждения заболевания. В российских аэропортах всех пассажиров из Китая осматривают при помощи тепловизора.

Ранее Россельхознадзор рекомендовал россиянам, путешествующим в странах Юго-Восточной Азии, россиян избегать контактов с животными из-за вспышки китайской атипичной пневмонии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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