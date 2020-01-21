ВОЗ созывает экстренное заседание из-за атипичной пневмонии в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайный комитет по вопросу распространения нового типа коронавируса в Китае. Китайские эксперты подтвердили, что заболевание передается от человека к человеку.

Экстренное заседание ВОЗ состоится 22 января в Женеве. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом в Facebook. В ВОЗ хотят выяснить, представляет ли новый вирус опасность в области общественного здравоохранения международного масштаба.

Тем временем, Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что атипичная пневмония, вызываемая коронавирусом 2019-nCoV, передается от человека к человеку. Ранее китайские эксперты отрицали такой вариант распространения, считалось, что болезнь передается через морепродукты. Однако впоследствии были зафиксированы случаи заражения врачей от больных, у которых подтвержден новый тип коронавируса.

Вспышка загадочной пневмонии произошла в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце декабря. У заболевших наблюдается высокая температура, лихорадка, затруднение дыхания, у некоторых поражены легкие. Всего по состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

В Роспотребнадзоре не исключили возможность проникновения нового типа коронавируса в Россию. В ведомстве напомнили, что ежегодно более полутора миллиона граждан КНР приезжает в РФ, примерно столько же россиян посещает Китай.

«Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую»,– заявили в Роспотребнадзоре. Российским специалистам уже известна генетическая структура вируса, проводится работа по созданию тест-систем для подтверждения заболевания. В российских аэропортах всех пассажиров из Китая осматривают при помощи тепловизора.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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