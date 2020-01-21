Четвёртый человек умер от нового коронавируса

Уже четвёртый человек умер от нового типа коронавируса, выявленного в китайском городе Ухань.

Как говорится в релизе городского комитета по здравоохранению Ухани, по состоянию на полночь 19 января зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса. 25 человек успешно прошли лечение и были выписаны, четверо из заболевших – умерли.

Последний из умерших – 89-летний мужчина. Первые симптомы болезни у него проявились 13 января, 18 января он был госпитализирован с серьёзными проблемами дыхательной системы, примерно через сутки он скончался.

В настоящее время лечение проходят еще 169 человек, из них девять человек находятся в критическом состоянии, 35 – в тяжелом.

Всего по состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Тайланде.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 21.01.20

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