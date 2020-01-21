Число погибших от атипичной пневмонии в Китае выросло до шести человек

В Китае растет число жертв коронавирус нового типа. В общей сложности диагноз подтвержден у 258 человек. Об этом сообщил мэр города Ухань Чжоу Сяньван в эфире Центрального телевидения Китая.

По его словам, шесть человек погибли, 12 находятся в критическом состоянии, 51 пациент – в тяжелом. Всего под наблюдением врачей 227 больных, у которых подтверждено наличие коронавируса 2019-nCoV. 25 человек прошли курс лечения и были выписаны из больницы.

Вспышка загадочной пневмонии произошла в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце декабря. У заболевших наблюдается высокая температура, лихорадка, затруднение дыхания, у некоторых поражены легкие. 20 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что атипичная пневмония передается от человека к человеку. Ранее китайские эксперты отрицали такой вариант распространения, считалось, что болезнь передается через морепродукты.

22 января в Женеве состоится экстренное заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ВОЗ хотят выяснить, представляет ли новый вирус опасность в области общественного здравоохранения международного масштаба.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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