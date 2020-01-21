В США разрабатывают вакцину против китайского коронавируса

В США ученые из Национального института здравоохранения (NIH) приступили к разработке вакцины против нового коронавируса, приведшего к гибели четырех человек в Китае и которым в Поднебесной заражены несколько сотен человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи. Специалист рассказал, что первая фаза клинических испытаний начнется через несколько месяцев, после чего вакцина сможет стать доступной. По его словам, произойдет это не ранее чем через год.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань умер четвертый заболевший пневмонией, вызываемой новым типом кор

Вспышка загадочной пневмонии в городе началась в декабре прошлого года. У заболевших наблюдается высокая температура, затруднение дыхания, поражение легких. Отмечалось, что все пострадавшие приобретали продукцию на городском рынке морепродуктов. Изначально предполагалось, что заболевание не передается от человека к человеку. Однако впоследствии были зафиксированы случаи заражения врачей от больных, у которых подтвержден новый тип коронавируса.

Случаи заболевания также зарегистрированы в Гонконге, Таиланде, Южной Корее и Японии. Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 22 января проведет экстренное заседание, чтобы определить, представляет ли новый вирус опасность в области общественного здравоохранения международного масштаба.

В Роспотребнадзоре допустили возможность проникновения нового типа коронавируса в Россию, но оценили вероятность широкого распространения этого вируса как низкую. Отечественным специалистам уже известна генетическая структура вируса. Сейчас специалисты разрабатывают тест-системы для подтверждения заболевания. В российских аэропортах всех пассажиров из Китая осматривают при помощи тепловизора.

Ранее Россельхознадзор рекомендовал россиянам, путешествующим в странах Юго-Восточной Азии, россиян избегать контактов с животными из-за вспышки китайской атипичной пневмонии.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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