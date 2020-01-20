За неделю почти тысяча свердловчан заболели пневмонией

На минувшей неделе в Свердловской области зарегистрировано 984 случаев с предварительным диагнозом «пневмония», что выше уровня позапрошлой недели на 39%, но ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 11%.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Роспотребнадзора, чаще болеют взрослые (60,9%) и дети школьного возраста (19,1%). На сегодняшний день частично приостановлен образовательный процесс в двух школах (закрыто два класса).

Также с 13 по 19 января на Среднем Урале 22,2 тысячи человек заболели ОРВИ. Это выше позапрошлой недели на 42%, но все еще ниже уровня эпидпорога – на 32%. В Екатеринбурге на прошлой неделе подхватили ОРВИ 10,9 тысяч человек, это выше позапрошлой недели на 23%, эпидемический порог также не превышен. Карантин по ОРЗ частично введен в 17 детских садах (закрыто 17 групп) и в четырех школах (закрыто шесть классов).

В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 148 человек, обнаружены вирусы негриппозной этиологии (РС-вирусы, риновирусы, парагриппа и другие) и вирусы гриппа В и А (H1N1).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.01.20

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