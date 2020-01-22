Минздрав обещает вакцину от нового коронавируса через полгода. Но она может быть не вполне эффективной

На создание вакцины от нового коронавируса из Китая займёт до полугода.
Напомним, накануне вечером Минздрав анонсировал работу над препаратом, но тут же поступило уточнение – Китай пока не даёт доступа к биоматериалу и живому вирусу.
Замглавы Центра стратегического планирования Минздарава России Герман Шипулин уточнил, что создать саму вакцину будет не сложно – новый вирус консервативный. Но поскольку основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, есть вероятность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов. «Поэтому потребуется проведение цикла исследований», – сообщил г-н Шипулин, которого цитирует «МК». По его словам, на работу потребуется не менее шести месяцев, а также серьезное финансирование.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 22.01.20
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