Гостям санатория «Бодрость» пообещали вернуть деньги за незаконченное лечение

Гостям санатория «Бодрость», которых выгнали из-за организации в лечебнице зоны обсервации для китайцев, пообещали вернуть деньги.

На момент закрытия в санатории находились 87 постояльцев, шестеро из них приехали из других городов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, иногородним предложили остаться в «Бодрости» до утра, обещали помочь с поиском гостиницы, но они отказались и «предпочли покинуть санаторий». Руководство санатория обещает вернуть деньги за незаконченное лечение или предложить варианты его продолжения, когда карантин закончится.

Сегодня в Кольцово приземлился последний рейс из Китая, в эти минуты к санаторию подъехал автобус с иностранцами, их оставят на 14 дней в лечебнице. С самого утра у санатория дежурят сотрудники группы быстрого реагирования, которые никого не впускают за периметр.

Екатеринбург, Елена Иванова

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