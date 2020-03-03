Санаторий «Бодрость» возобновляет работу после режима обсервации

В Екатеринбурге возобновляет работу санаторий «Бодрость». Как рассказали в пресс-службе администрации города, после того, как все китайцы покинули учреждение, была проведена санобработка, Роспотребнадзор дал разрешение на прием постояльцев. Заезды начинаются с сегодняшнего дня, в числе постояльцев будут и те, кто вынужденно прервал лечение.

Напомним, 7 февраля стало известно, что в санатории «Бодрость» откроют пункт обсервации для китайцев, всех постояльцев накануне в ночь попросили покинуть учреждение, но пообещали вернуть деньги за сорванный отпуск. Выпускать граждан КНР начали 20 февраля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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