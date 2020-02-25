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Вторник, 25 февраля 2020, 17:00 мск

Новости Екатеринбург

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В санатории «Бодрость» осталось 12 китайцев

Екатеринбургский санаторий «Бодрость» продолжает работать в режиме обсервации. Сейчас в оздоровительном учреждении остаются 12 граждан Китая. Разрешение на выписку они получат в ближайшее время, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

После того, как последний китаец покинет санаторий, в учреждении будут проведены санитарные работы. В ведомстве затруднились ответить, сколько времени займет дезинфекция, поэтому пока неизвестно, когда «Бодрость» откроется для горожан.

Напомним, в зоне обсервации находились 64 граждан КНР. Большая часть из них прилетели в Екатеринбург последним рейсом из Пекина 7 февраля. У всех китайцев были отрицательные результаты анализов на коронавирус, но, согласно правилам, они должны были находиться под наблюдением медиков в течение 14 дней. Массовая выписка иностранцев из «Бодрости» началась 20 февраля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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