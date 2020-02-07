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Пятница, 7 февраля 2020, 08:53 мск

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Санаторий в Екатеринбурге станет карантином для китайцев

Фото с сайта санатория «Бодрость»

Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге станет карантинной зоной для граждан КНР. В лечебницу отправят обследованных и здоровых китайцев на 14 дней.

«В соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, во всех субъектах Российской Федерации создаются площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, т.е. наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем. В Свердловской области такой площадкой выбрано подразделение оздоровительного центра «Бодрость» Управления зданиями администрации Екатеринбурга», – заявила главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич.

В пресс-службе минздрава по Свердловской области отметили, что по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня подтвержденных случаев коронавируса в регионе нет. Отметим, ранее в Роспотребнадзоре распорядились изолировать на 14 дней всех, кто вернулся из Китая, – как граждан КНР, так и россиян. Карантин они должны были выдерживать дома. Это касалось людей, у которых нет признаков простуды. Заболевших предполагалось размещать в больнице № 40. Выяснить, будут ли отправлять в санаторий российских туристов и откуда доставят китайцев, в пресс-службе Роспотребнадзора не удалось – на телефонные звонки никто не отвечает.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

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