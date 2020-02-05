В Роспотребнадзоре распорядились срочно изолировать вернувшихся из Китая с простудой и их близких

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских сегодня подписал постановление о немедленной изоляции и госпитализации больных с признаками коронавирусной инфекции. Граждан Китая и россиян, вернувшихся из КНР с признаками простуды, а также тех, кто с ними контактировал, отправят на домашний карантин сроком 14 дней.

Согласно постановлению от 05.02.2020 № 05-24/1 «О введении ограничительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», предполагается «незамедлительно изолировать и госпитализовать в медицинские организации больных, лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, контактировавших с ними лиц, а также провести изоляцию по месту жительства и непрерывное медицинское наблюдение за гражданами КНР, имеющих вид на жительство в Российской Федерации, при их возвращении из Китая; за лицами, возвращающимися из Китая; за контактными с подозрительным на заболевание коронавирусной инфекцией, на 14 дней с момента прибытия или прерывания контакта».

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту «Нового Дня» пояснили, что госпитализировать больных с подозрением на коронавирус будут в больницы городов Свердловской области, в Екатеринбурге, например, в 40-ю больницу. Медучреждения к приему таких пациентов готовы. В санаторий под Тюменью, куда свозят эвакуированных из Китая, с территории Свердловской области никого отправлять не планируется. Изолировать простудившихся китайцев и российских туристов предполагается по месту жительства. В Роспотребнадзоре пояснили, что в аэропорту все проходили анкетирование, и данные пассажиров с местом жительства есть у медиков. С прилетевшими из КНР проводились беседы, им сообщают о необходимости изоляции, но дежурить у дверей квартир и не выпускать людей на улицу, конечно, никто не будет. На сегодняшний день обследованы 18 человек, вернувшихся из Китая в Свердловскую область, у которых были симптомы ОРВИ. Результаты на коронавирус отрицательные.

Добавим, сегодня в ряде СМИ появилась информация, что санаторий «Обуховский» рассматривался как вариант размещения пациентов с подозрением на китайский вирус. В Роспотребнадзоре заявили, что такой вариант на самом деле рассматривался, но выбрали в итоге санаторий в Тюменской области, «Обуховский» работает в обычном режиме.

Екатеринбург, служба информации

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