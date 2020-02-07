«Лыжня России» пройдет под окнами карантинного санатория

В Екатеринбурге один из маршрутов «Лыжни России» пролегает в непосредственной близости от санатория «Бодрость», куда отправят на изоляцию граждан Китая. Это лыжня спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Как сообщила корреспонденту «Нового Дня» пресс-секретарь администрации города Виктория Мктрчян, ни отмены маршрута, ни его корректировок не будет.

Как стало известно, в Екатеринбурге в санатории «Бодрость» на 14 дней разместят граждан Китая, у которых нет симптомов болезни. Последний самолет из КНР приземлился в Кольцово сегодня. Подробнее о том, кого отвезут в лечебницу и где будут выдерживать карантин российские туристы, в Роспотребнадзоре обещали рассказать позднее, на пресс-конференции.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

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