Дополнение к анонсам

В 03:30 в свердловском управлении Роспотребнадзора (Екатеринбург, пр. Отдельный, 3, 4 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции. Спикеры: заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева и замминистра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

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