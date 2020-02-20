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Четверг, 20 февраля 2020, 12:45 мск

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Студентов уральского вуза отправили в армию учиться защите от коронавируса (ФОТО)

Тридцать студентов технического университета УГМК временно стали военнослужащими. Им предстоит два дня прожить по стандартам армейской службы, включая утренний подъем, завтрак, как у рядовых срочной службы, строевую подготовку и т.д.

Ребята попали на территорию воинской части 29-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты, в числе их испытаний – тренировка в общевойсковом защитном костюме и знакомство с обеззараживающими машинами. Это средства, которые позволяют не допустить распространения биологического оружия, вирусов и т.д. в том числе коронавируса, как объяснили сегодня студентам.

Парни попробовали себя в роли водителей двух машин: универсальная станция специальной обработки (УССО) и комплекс для аэрозольной дезинфекции (КДА). Они используются для обеззараживания территории и техники, а первую можно использовать и для обеззараживания людей. Как проходят учения – в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Елена Иванова

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