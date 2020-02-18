Задержанный за взятку гендиректор «Титановой Долины» взял адвоката подельника

Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов сменил адвоката. С момента задержания его интересы представляла адвокатская контора «Магнат» и руководитель ее уголовного направления Сергей Колосовский. Теперь защитой Кызласова займётся Ирина Воронова. Она же защищает экс-замминистра Михаила Шилиманова.

Напомним, что Кызласова задержали по подозрению во взятке 17 февраля. Есть информация, что завтра, 19 февраля, ему выберут меру пресечения. Шилиманова также задержали как возможного посредника. Он, по версии следствия, устроил встречу Кызласова с бизнесменом Дмитрием Пановым – в деле Кызласова он играл роль взяткодателя. Впрочем, по версии гендиректора ОЭЗ все происходило так: Кызласов встречался с Шилимановым, когда в кафе бизнес-центра «Высоцкий» зашёл Панов и, как рассказал «Новому Дню» адвокат фирмы «Магнат», бросил Кызласову свёрток с деньгами, после чего в помещение пришли cиловики и произвели задержание.

Про Ирину Воронову известно, что она представляет Шилиманова в нашумевшем деле «Бухты Квинс» – экс-чиновнику вменяется мошенничество в особо крупном размере при строительстве жилья. По делу также проходил известный бард Александр Новиков, но он в итоге стал просто свидетелем.

«Новый День» связался с Ириной Вороновой. «У меня нет полномочий отвечать вам»,– заявила коррепонденту адвокат. Пояснять, настоял ли на ограничении общения с прессой г-н Кызласов или это ее решение, защитник отказалась.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.20

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