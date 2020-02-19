В суд поступило ходатайство о мере пресечения Артемию Кызласову

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство об избрании меры пресечения гендиректору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову. В СУ СК по Свердловской области не уточняют суть ходатайства, но, по некоторым данным, речь может идти об аресте. Как передает корреспондент «Нового Дня», заседание должно начаться в ближайшее время.

Кызласову вменяют вымогательство взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его задержали в кафе БЦ «Высоцкий», когда он общался с бизнесменом Дмитрием Пановым – последний играл роль взяткодателя. Встречу им устроил экс замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Его также задержали, он подозревается в преступлении по ч.4 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Накануне вечером стало известно, что защищать интересы Кызласова и Шилиманова будет адвокат Ирина Воронова. Она представляет интересы Шилиманова в другом скандальном деле, о хищении средств пайщиков «Бухты Квинс». Ирина Воронова накануне отказалась комментировать дело Кызласова, заявив, что у нее нет таких полномочий. Не исключено, что процесс по избранию меры пресечения пройдет в закрытом режиме.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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