К поиску чихающих китайцев в Екатеринбурге подключились казаки

Уральские казаки решили помочь местным властям и санитарным властям в профилактике заражения свердловчан коронавирусом.

Об этом заявил РИА «Новости» атаман Геннадий Ковалев. По его словам, казачий патруль выходит на проверку по понедельникам и пятницам с 18:00 до 20:00 в микрорайоне 7 Ключей, где расположен рынок «Таганский ряд» (там, как уже сообщал «Новый День», работает немало арендаторов – граждан КНР). Атаман заявил, что казаки ходят, смотрят на людей восточной внешности, а также на всех, кто чихает, и предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля. «Но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь, что он вирусом болеет. Напоминают и рекомендуют проходить проверки», – заявил атаман. Патруль выходит в рейд по три человека, с собой у них есть одноразовые маски, которые раздают желающим. Планируется, что в дальнейшем казаки обзаведутся пирометрами для дистанционной проверки температуры.

Между тем, как уже сообщал «Новый День», на рынке уже и так приняты меры против нового коронавируса. С 7 февраля горздрав обязал «Таганский ряд» обеспечить ежедневное прохождение профосмотра всех работающих на рынке граждан Китая, вне зависимости от того, выезжали они на новогодние каникулы на родину или нет. «Наше руководство готово в случае необходимости организовать эту работу в круглосуточном режиме. Все предписания официальных органов мы неукоснительно выполняем», – подчеркнули в пресс-службе рынка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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