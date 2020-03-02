Совет атаманов запретил казакам целовать иконы из-за коронавируса

Совет атаманов России на неопределенный срок запретил казакам целовать кресты, иконы и руки священников. Это связано с распространением коронавируса.

«Казаки, как воины Христовы, находятся на переднем рубеже в борьбе с проявлениями Сил Тьмы. Болезни, вирусы – все, что ведет на погибель, – это проделки Сатаны и очень важно, чтоб Церковь не стала источником их распространения. Необходимо неукоснительно соблюдать рекомендации по профилактике заболеваний – никаких целований предметов культа, до лучших времен!» – заявил порталу 7х7 Геннадий Ковалев, казачий генерал, заместитель председателя Совета атаманов России.

Он добавил, что если в церкви произойдет хоть один случай заражения, люди совсем перестанут туда ходить. Кроме того, считает генерал, Роспотребнадзор должен проверить санитарное состояние храмов и обслуживающего персонала. «Когда последний раз проверялось санитарное состояние и брались мазки с поверхностей?» – задал он риторический вопрос.

Как уже писал «Новый День», ранее уральские казаки под руководством того же Ковалева уже включились в борьбу с коварным вирусом. С середины февраля казачий патруль выходит на проверку по понедельникам и пятницам с 18:00 до 20:00 в микрорайоне 7 Ключей, где расположен рынок «Таганский ряд» (там, как уже сообщал «Новый День», работает немало арендаторов – граждан КНР). Атаман заявил, что казаки ходят, смотрят на людей восточной внешности, а также на всех, кто чихает, и предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля. «Но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь, что он вирусом болеет. Напоминают и рекомендуют проходить проверки», – заявил атаман. Патруль выходит в рейд по три человека, с собой у них есть одноразовые маски, которые раздают желающим.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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