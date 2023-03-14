Первым кандидатом на праймериз ЕР стал атаман, запретивший целовать иконы из-за коронавируса

В Екатеринбурге зарегистрирован первый участник предварительного голосования по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы.

Как сообщается на сайте праймериз, им стал 60-летний директор НОА «Уральское казачество» Геннадий Ковалев. Кандидат уже неоднократно выдвигал свою кандидатуру на праймериз разного уровня, в том числе – на выборах в Госдуму и заксо в 2021 году. Тогда же, в 2021 году, он утверждал, что является старейшим (по стажу) членом «Единой России» в Екатеринбурге.

В марте 2020 года Ковалев попал в СМИ в связи с тем, что Совет атаманов России, где он является зампредседателя, запретил казакам из-за вспышки коронавируса целовать иконы и другие предметы религиозного культа. «Казаки, как воины Христовы, находятся на переднем рубеже в борьбе с проявлениями Сил Тьмы. Болезни, вирусы – все, что ведет на погибель, – это проделки Сатаны, и очень важно, чтоб Церковь не стала источником их распространения. Необходимо неукоснительно соблюдать рекомендации по профилактике заболеваний – никаких целований предметов культа, до лучших времен!» – заявил Геннадий Ковалев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»