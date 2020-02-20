Запрет на ввоз продуктов из Китая из-за коронавируса уральцев не коснется

В территориальные подразделения Россельхознадзора направлено распоряжение о запрете ввоза животноводческой продукции из Китая с 1 марта. Запрет касается в том числе продуктов в заводской упаковке. Это очередная мера борьбы с коронавирусом. Однако новые ограничения жителей Свердловской области не коснутся.

Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе свердловского Россельхознадзора, запрещены к ввозу свиные уши в желе, куриные лапки и прочие деликатесы. На Средний Урал такая продукция из Китая не поступала – ни с заводов, ни в ручной клади туристов (даже до того, как сообщение с Поднебесной было полностью остановлено). «В Свердловской области такая продукция выпускается на местных комбинатах», – прокомментировала пресс-секретарь Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Сайфулина.

Количество погибших от коронавируса продолжает расти, скончались 2126 человек. Общее число зараженных во всем мире составляет более 75 тысяч 600 человек. Сообщение России с Китаем приостановлено, китайцам запрещен въезд на территорию страны. В регионах подчас ищут «свои» способы борьбы с коронавирусом. Одиозная идея зародилась в Екатеринбурге – поиском чихающих и кашляющих азиатов занялись казаки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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