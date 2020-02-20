Китай: количество новых инфицированных коронавирусом упало, а смертность – нет

В Китае зафиксировано падение числа новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, провинция Хубэй, которая находится в центре новой вспышки, сообщила о 349 новых случаях – самом низком ежедневном количестве случаев заражения, официально зарегистрированном Китаем за несколько недель.

Между тем, количество погибших от коронавируса продолжает расти: по меньшей мере 2126 человек в настоящее время умерли от нового коронавируса, причем все эти случаи, за исключением восьми, произошли в материковом Китае. Общее число зараженных во всем мире составляет более 75 тысяч 600 человек.

Государственные средства массовой информации Китая оптимистично подают информацию в отношении снижения числа новых заболевших, но еще слишком рано прогнозировать окончание нынешней вспышки – об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям д-р Майк Райан, сообщает CNN.

Тем более, что новость о падении инфекций в Китае приходит на фоне резкого роста числа случаев заболевания в других азиатских странах, особенно в Южной Корее, Сингапуре и Японии. Только в последней за сутки заболело 45 человек.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 20.02.20

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