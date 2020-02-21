Суд отправил девочек с подозрением на коронавирус на принудительную госпитализацию

Кировский райсуд за один день удовлетворил два иска свердловского управления Роспотребнадзора о принудительной госпитализации в стационар ГКБ № 40 двух маленьких девочек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в стационар дети должны быть помещены до 26 февраля 2020 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению.

2 февраля семья екатеринбуржцев с двумя детьми вернулась из Саньи (КНР) в Екатеринбург. 13 февраля из поликлиники, к которой прикреплены дети, поступило экстренное сообщение о том, что одна из девочек, прибывших из КНР, имеет признаки ОРВИ. Матери выдали постановление о немедленной госпитализации детей, но она отказалась.

Тогда Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилось в суд с административным иском о понуждении матери детей к выполнению санитарно-профилактических мероприятий. Исполнение решения лежит на Роспотребнадзоре и отделе полиции, порядок исполнения не входит в разрешаемый судом вопрос. Как именно будет исполняться решение суда – в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге прокомментировать не смогли, в Роспотребнадзоре – тоже. «Этим медицинские работники должны заниматься», – сказали в пресс-службе управления. В ГКБ № 40 ответили просто: «Поступят – будем обследовать и лечить».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Елена Владимирова

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