Начался процесс о принудительной госпитализации ребенка с подозрением на коронавирус

В Кировском районном суде Екатеринбурга начинается уже второе за сегодняшний день рассмотрение административного дела о принудительной госпитализации ребенка, у которого может быть коронавирус. С иском обратилось территориальное управление Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», присутствуют два представителя Роспотребнадзора, прокурор и представитель опеки. Комментариев до начала заседания никто из них не дал.

Суть дела в том, что через некоторое время после заграничной поездки в одной семье заболели двое детей. Из поездки они вернулись в начале февраля и сначала чувствовали себя хорошо, но потом появились симптомы ОРВИ. Мать отказалась от их госпитализации. Роспотребнадзор подал административный иск. В 14:00 сегодня рассматривался вопрос о принудительной госпитализации одного ребенка, вердикт пока неизвестен. Сейчас началось слушание по делу в отношении второго ребенка. У семьи – российское гражданство.

Один прецедент в России уже был: Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о принудительной госпитализации местной жительницы Аллы Ильиной, ранее сбежавшей из карантина по коронавирусу. Таким образом, суд удовлетворил иск главного санитарного врача северной столицы Наталии Башкетовой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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