В Екатеринбургском суде тайно решат вопрос о госпитализации ребенка с подозрением на коронавирус

В Кировском районном суде Екатеринбурга сегодня состоится рассмотрение административного дела о принудительной госпитализации ребенка, у которого может быть коронавирус. С иском обратился Роспотребнадзор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у ребенка после заграничной поездки обнаружились симптомы ОРВИ, но мать отказалась от его госпитализации. Часом ранее аналогичный иск рассматривался в другом районном суде, там также мать отказалась добровольно госпитализировать его.

Процесс будет закрытым от СМИ – из-за того, что в заседании речь идет о несовершеннолетних. Оба ребенка – граждане РФ. Матери детей, скорее всего, не будет в зале, хотя ее извещали и приглашали. В зале заседания стоит обеззараживающая лампа, для сотрудников заготовили маски.

Заседание начнется в 16:00.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.02.20

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