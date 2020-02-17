Суд вернул в больницу беглянку из карантина по коронавирусу. Власти хотят усилить наказание за нарушение карантинного режима

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о принудительной госпитализации местной жительницы Аллы Ильиной, ранее сбежавшей из карантина по коронавирусу. Таким образом, суд удовлетворил иск главного санитарного врача северной столицы Наталии Башкетовой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Теперь женщине предется пробыть в карантине в Боткинской инфекцинной больнице минимум до 19 февраля – до получения двух отрицательных анализов на коронавирус. Сама Ильная на суде заявила о готовности исполнить судебное решение, даже если от нее потребуют поехать обратно в это медучреждение, сообщает «Фонтанка».

Стоит отметить, что участники судебного процесса были без защитных масок, но в зале работала дезинфицирующая кварцевая лампа.

По последним данным, за Ильиной в Петроградский суд приехали скорая помощь с медиками в защитной одежде, чтобы доставить ее в Боткинскую больницу. Спустя непродолжительное время женщину отвезли в медучреждение.

Напомним, петербурженка 30 января вернулась с отдыха с китайского острова Хайнань и спустя несколько дней обратилась к врачам с жалобами на больное горло. Через неделю, 6 февраля, 32-летнюю женщину поместили на двухнедельный карантин в больнице имени Боткина по коронавирусу. Первые анализы не выявили коронавирусную инфекцию. Женщина потребовала, чтобы ее выпустили из больницы, но врачи ответили отказом. Тогда пациентка разработала план побега. Женщина замкнула электрическую цепь, разблокировала замок в боксе и покинула больницу. Накануне Ильина сообщила, что 14 февраля за свои деньги сдала анализы в том числе и на коронавирус. Лабораторные исследования показали отсутствие инфекций в организме петербурженки, свидетельствуют результаты анализов, опубликованные «Фонтанкой».

В петербургском Роспотребнадзоре сочли поступок Ильиной административным правонарушением и подали в суд иск о принудительной госпитализации. По мнению ведомства, женщина нарушила постановление главного государственного санитарного врача России с требованием о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Надо отметить, что принудительное помещение под карантин грозит еще одной жительнице Петербурга, сбежавшей из больницы им. Боткина. Речь идет об Анне Рыбаковой. Женщина, как и Анна Ильина, была помещена под медицинское наблюдение после возвращения из Китая – у нее были признаки ОРВИ, но самовольно покинула больницу. Сегодня Невский районный суд Петербурга зарегистрировал иск главного государственного санитарного врача города о принудительном помещении Рыбаковой под карантин. Дата рассмотрения пока неизвестна.

Всего из карантина в Боткинской больницы сбежали четыре человека, вернувшиеся из КНР. У всех были признаки простудного заболевания. Позже двое из них самостоятельно вернулись в больницу.

Добавим, сегодня глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила на слушаниях в Госдуме о необходимости ужесточения ответственности за нарушение карантинного режима в России. Этот вопрос назрел с учетом «того, что происходит сегодня», сказала она, имея ввиду случаи побега из-под карантина по коронавирусу в РФ. Усилить наказание для нежелающих оставаться в карантине предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Попова поддержала эту идею.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.02.20

Книжные магазины начали забастовку в знак поддержки фигурантов «пензенского дела» о терроризме. / В Санкт-Петербурге появился проспект имени уральского уличного художника (ФОТО). / Ирландия заявила о высокой активности российских шпионов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»