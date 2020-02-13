Сбежавшую из карантина по коронавирусу петербурженку хотят вернуть в больницу через суд. К ней домой пришли силовики и санврачи

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга, глава городкого управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова подала в Куйбышевский районный суд административный иск к петербурженке Алле Ильиной, сбежавшей из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В исковом заявлении главврач требует принудительно поместить Ильину под медицинское наблюдение и обязать полицию осуществить привод. «Медицинское обследование Ильиной пройдено не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга лиц на территории Санкт-Петербурга», – отмечалось в иске. Заинтересованными лицами в иске значатся Боткинская инфекционная больница и 18-й отдел полиции УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга.

Позже стало известно, что Куйбышевский райсуд вернул иск в связи с неподсудностью. В суде уточнили, что заявление нужно подавать по месту регистрации ответчика. Кроме того, появилась информация, что домой к Ильиной пришли сотрудники Роспотребнадзора и полицейские. Женщина отказывается открывать им дверь и ждет приезда адвоката. Об этом сообщил адвокат правозащитной организации «Агора» Виталий Черкасов. По его словам, сотрудник Роспотребнадзора сообщил ему по телефону, что санврачам нужно осмотреть Ильину и вручить ей предписание, передает «Фонтанка».

Алла Ильина 30 января вернулась с отдыха с китайского острова Хайнань и спустя несколько дней обратилась к врачам с жалобами на больное горло. Через неделю, 6 февраля, 32-летнюю женщину поместили на двухнедельный карантин в больнице имени Боткина по коронавирусу. Первые анализы не выявили коронавирусную инфекцию. Женщина потребовала, чтобы ее выпустили из больницы, но врачи ответили отказом. Тогда пациентка разработала план побега. Женщина замкнула электрическую цепь, разблокировала замок в боксе и покинула больницу.

В петербургском Роспотребнадзоре сочли поступок Ильиной административным правонарушением и заявили, что женщина будет оштрафована.

В России ранее были выявлены два случая заражения китайским коронавирусом, заболели граждане Китая. Они уже выздоровели и выписаны из больницы. Новых случаев инфицирования в стране не зарегистрировано.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.02.20

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