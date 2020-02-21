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Пятница, 21 февраля 2020, 10:00 мск

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У принудительно госпитализированной петербурженки коронавирус не обнаружили

Медики не обнаружили коронавирус COVID-19 у петербурженки Аллы Ильиной, которая в начале февраля сбежала из карантина в больнице имени Боткина и была принудительно госпитализировали повторно. Анализы не подтвердили наличие нового типа коронавируса. В пятницу, 21 февраля, женщину выпишут из стационара, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, жительница Петербурга 30 января вернулась с отдыха с китайского острова Хайнань и спустя несколько дней обратилась к врачам с жалобами на больное горло. Через неделю, 6 февраля, 32-летнюю женщину поместили на двухнедельный карантин в Боткинской больнице по коронавирусу. Первые анализы не выявили коронавирусную инфекцию. Ильина потребовала, чтобы ее выпустили из больницы, но врачи ответили отказом. Тогда пациентка разработала план побега. Женщина замкнула электрическую цепь, разблокировала замок в боксе и покинула больницу.

В петербургском Роспотребнадзоре сочли поступок Ильиной административным правонарушением и подали в суд иск о принудительной госпитализации. По мнению ведомства, женщина нарушила постановление главного государственного санитарного врача России с требованием о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. 17 февраля по решению суда петербурженку снова поместили в карантин.

Кроме Ильиной из карантина в Боткинской больницы сбежали еще три человека, вернувшиеся из КНР. У всех были признаки простудного заболевания. Позже двое из них самостоятельно вернулись в больницу.

Накануне в медучреждение вернулась третья беглянка – Анна Рыбакова, она сбежала из больницы вслед за Ильиной. Это произошло после того, как суд постановил принудительно поместитьженщину в больницу.

Добавим, что из-за побега пациентов был уволен главный врач больницы Боткина Алексей Яковлев.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.02.20

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