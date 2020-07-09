В суд поступили документы на продление ареста Кызласову

В Ленинском районном суде рассмотрят вопрос о продлении меры пресечения гендиректору «Титановой Долины» Артемию Кызласову. Соответствующее ходатайство поступило от следствия.

Как сообщили «Новому дню» в суде, вопрос о продлении ареста рассмотрят 15 июля. В этот же день решится вопрос с продлением ареста бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову.

Напомним, они оба находятся в СИЗО по делу о взятке. Кызласову предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Его задержали 17 февраля в кафе БЦ «Высоцкий», когда он общался с бизнесменом Дмитрием Пановым – последний играл роль взяткодателя. Встречу им устроил Шилиманов, которому вменяют посредничество во взяточничестве.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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