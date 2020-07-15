Выход из СИЗО Шилиманову обойдется дешевле, чем Кызласову

Только что в Ленинском районном суде закончилось рассмотрение продления меры пресечения экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, которого считают пособником гендиректора «Титановой Долины» Артемия Кызласова в получении взятки. Его решено было выпустить под залог в размере 1,5 млн рублей.

Следователи и прокурор ходатайствовали о продлении ареста, адвокаты просили отпустить Шилиманова под залог, указывая, что нет оснований считать, что он скроется. Суд посчитал, что нет оснований полагать, что Шилиманов скроется, а так же что он, находясь на свободе, продолжит преступную деятельность, к тому же он сотрудничал со следствием. Несколько часов назад суд решил выпустить Кызласова из СИЗО под залог в 2,5 млн рублей. При этом топ-менеджер особой экономической зоны в феврале на заседании по избранию меры пресечения свою вину не признал. Шилиманов, напротив, сознался в пособничестве. Кроме того, бывший чиновник является подсудимым по скандальному делу о хищении средств пайщиков «Бухты Квинс».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.20

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