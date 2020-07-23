Прокуратура вышла в суд оспаривать освобождение из СИЗО сообщника Кызласова

Свердловский облсуд сегодня рассматривает апелляцию прокуратуры на изменение меры пресечения экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Он должен выйти из СИЗО под залог в 1,5 млн рублей – ранее суд посчитал, что нет оснований полагать, что Шилиманов скроется, а так же что он, находясь на свободе, продолжит преступную деятельность, к тому же он сотрудничал со следствием.

Однако гособвинение не согласилось, указав, что бывшего чиновника надо оставить под арестом, так как у него есть второе гражданство, а срок следствия продлен до 18 октября и назначены дополнительные следственные действия. Прокуратура и следствие попросили оставить Шилиманова в СИЗО до 18 октября.

Добавим, Шилиманов сегодня находится в зале суда, рядом со своим адвокатом. Из СИЗО он успел выйти и провел два дня дома – об этом Шилиманов заявил в суде.

Напомним, Шилиманова отправили в СИЗО в рамках дела о пособничестве во взяточничестве. Следствие считает, что он помог получить взятку Артемию Кызласову, гендиректору «Титановой долины». Топ-менеджера обвиняют по ч.6 ст.290 УК РФ «Вымогательство взятки в особо крупном размере». Его также ранее было решено выпустить из СИЗО под залог. Но прокуратура обжаловать это решение не стала, посчитав, что поводов для обжалования нет. При этом при изменении меры пресечения по Кызласову суд также приводил аргумент о том, что расследование дела практически завершено.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.07.20

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