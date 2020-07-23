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Четверг, 23 июля 2020, 10:51 мск

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Суд передумал отпускать сообщника Кызласова под залог

Только что Свердловский облсуд пересмотрел решение по изменению меры пресечения Михаилу Шилиманову, которого обвиняют в том, что он помог гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову получить взятку в особо крупном размере. Шилиманов до 17 октября будет находиться под домашним арестом, ему запрещено пользоваться телефоном и связываться с другими фигурантами дела и посторонними. Он также должен предоставить документы в суд, по которым ему разрешат общаться с адвокатом по делу «Бухты Квинс» (в рамках этого дела он под подпиской о невыезде). На обжалование у сторон есть трое суток, но ограничения, связанные с домашним арестом, начинают действовать немедленно, в том числе, пока обвиняемый едет из суда домой.

Ранее, напомним, Шилиманова отпустили из СИЗО под залог в 1,5 млн рублей – и он успел выйти и два дня провести дома. Теперь деньги ему вернут. На пересмотре меры пресечения настояла прокуратура, посчитавшая, что расследование еще не завершено, а у Шилиманова есть гражданство Израиля, где он может скрыться. При этом Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки, отпустили под залог и прокуратура не нашла поводов для оспаривания этого решения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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