Суд передумал отпускать сообщника Кызласова под залог

Только что Свердловский облсуд пересмотрел решение по изменению меры пресечения Михаилу Шилиманову, которого обвиняют в том, что он помог гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову получить взятку в особо крупном размере. Шилиманов до 17 октября будет находиться под домашним арестом, ему запрещено пользоваться телефоном и связываться с другими фигурантами дела и посторонними. Он также должен предоставить документы в суд, по которым ему разрешат общаться с адвокатом по делу «Бухты Квинс» (в рамках этого дела он под подпиской о невыезде). На обжалование у сторон есть трое суток, но ограничения, связанные с домашним арестом, начинают действовать немедленно, в том числе, пока обвиняемый едет из суда домой.

Ранее, напомним, Шилиманова отпустили из СИЗО под залог в 1,5 млн рублей – и он успел выйти и два дня провести дома. Теперь деньги ему вернут. На пересмотре меры пресечения настояла прокуратура, посчитавшая, что расследование еще не завершено, а у Шилиманова есть гражданство Израиля, где он может скрыться. При этом Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки, отпустили под залог и прокуратура не нашла поводов для оспаривания этого решения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.07.20

В центре Екатеринбурга пройдет акция протеста в поддержку митингующего Хабаровска. / Мэрия Екатеринбурга не хочет устраивать салют в День города, но Федерация может заставить. / В Екатеринбурге задержан блогер Федор Крашенинников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»