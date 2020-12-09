Суд по делу экс-директора «Титановой долины» снова перенесен

Судебное заседание по уголовному делу бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова снова перенесено.

В пресс-службе Октябрьского районного суда «Новому Дню» сообщили, что подсудимый Артемий Кызласов все еще находится на больничном. Подтверждающие документы сегодня представила адвокат подсудимого.

Рассмотрение дела откладывается до среды, 23 декабря. Заседание состоится в 11 часов.

Как сообщал «Новый День», первое заседание по делу «Титановой долины» состоялось 25 ноября, на котором подсудимые Артемий Кызласов и Михаил Шилиманов частично признали вину. По версии следствия, в мае 2019 года «Титановая долина» заключила договор подряда с коммерческой организацией, но генподрядчик привлек субподрядчика и сам фактически участия в работах не принимал. В июле прошлого года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. Позже экс-директор попросил еще 3 млн рублей. В итоге сумма взятки составила 13 млн рублей. Второй подсудимый, Михаил Шилиманов, выступил в этом деле в качестве посредника при получении взятки.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

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