Судебное заседание по делу Кызласова и Шилиманова отложено до 30 декабря

Судебное заседание по уголовному делу бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова снова перенесено.

Как рассказали «Новому Дню» в Октябрьском суде, подсудимый Артемий Кызласов все еще находится на больничном. Рассмотрение дела откладывается до среды, 30 декабря. Заседание состоится в 11 часов.

Напомним, по версии следствия, в мае 2019 года «Титановая долина» заключила договор подряда с коммерческой организацией, но генподрядчик привлек субподрядчика и сам фактически участия в работах не принимал. В июле прошлого года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. Позже экс-директор попросил еще 3 млн рублей. В итоге сумма взятки составила 13 млн рублей. Второй подсудимый, Михаил Шилиманов, выступил в этом деле в качестве посредника при получении взятки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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