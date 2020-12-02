Экс-директор «Титановой долины» не пришел на суд: у Кызласова – подозрение на Covid-19

Судебное заседание по уголовному делу бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова отложено.

Как сообщила адвокат Артемия Кызласова, у ее подзащитного – подозрение на Covid-19, анализы методом ПЦР взяты, но результаты еще неизвестны. Гособвинитель согласился, что в отсутствие подсудимого заседание состояться не может, так как это нарушает его право на защиту. Предварительно заседание отложено до понедельника, 7 декабря. Трансляция велась в инстаграм-канале Октябрьского райсуда Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», 25 ноября состоялось первое заседание по этому делу. Прокурор изложил подсудимым суть предъявленных обвинений, которые они признали частично. По версии следствия, в мае 2019 года между «Титановой долиной» и коммерческой организацией был заключен договор подряда на выполнение работ в особой экономической зоне. Фактически генподрядчик в «Титановой долине» не работал, а привлек субподрядчика. В июле 2019 года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. В дальнейшем Кызласов увеличил сумму взятки на 3 млн рублей – всего до 13 млн рублей. Посредником при передаче взятки Кызласов предложил быть своему знакомому Михаилу Шилиманову.

25 ноября Артемий Кызласов пояснил, что реальной возможности создавать препятствия своим подрядчикам он не имел. Шилиманов, в свою очередь, заявил, что он участвовал в передаче денежных средств, но не знал, за что их платят.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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