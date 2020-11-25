Кызласов в суде частично признал свою вину

Сегодня в Октябрьском райсуде Екатеринбурга состоялось первое слушание по уголовному делу бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Первый обвиняется в получении взятки, второй – в посредничестве. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, сегодня государственный обвинитель изложил подсудимым суть предъявленных обвинений, которые они признали частично.

Напомним, по версии следствия, в мае 2019 года между «Титановой долиной» и коммерческой организацией был заключен договор подряда на выполнение работ в особой экономической зоне. Фактически генподрядчик в «Титановой долине» не работал, а привлек субподрядчика. В июле 2019 года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. В дальнейшем Кызласов увеличил сумму взятки на 3 млн рублей – всего до 13 млн рублей. Посредником при передаче взятки Кызласов предложил быть своему знакомому Михаилу Шилиманову. Сразу после получения взятки обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

На сегодняшнем заседании Артемий Кызласов пояснил, что реальной возможности создавать препятствия своим подрядчикам он не имел. Шилиманов, в свою очередь, пояснил, что он участвовал в передаче денежных средств, но не знал, за что их платят. Более подробное отношение к обвинению станет известно при допросе подсудимых, в случае их согласия давать показания в суде.

Судом, с учетом мнения участников процесса, был определен порядок судебного следствия: сначала будут исследовать письменные материалы дела, потом – допрашивать свидетелей обвинения, затем – свидетелей защиты. Следующее судебное заседание назначено на 2 декабря 2020 года на 11 часов 00 минут.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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