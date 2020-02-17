Депутат Госдумы прокомментировал задержание гендиректора «Титановой долины»

Депутат Госдумы Андрей Альшевских прокомментировал задержание гендиректора «Титановой долины. По мнению народного избранника, при любом исходе дела необходимо поднять для обсуждения вопрос о том, нужен ли Свердловской области этот проект.

«Для нашего региона этот проект стал символом токсичности, бесполезности.

Ведь до сих пор миллиарды, «закопанные в пустырь», не принесли отдачи. Да и не факт, что она когда-нибудь будет.

Управленцами «Титановой долины» сорваны все обещания, показатели, в том числе по созданию рабочих мест. Единственное, в чем преуспел Кызласов за минувшие годы, – в транжирстве: на зарубежные командировки, машины для себя и свиты и прочие блага. В этом ему равных не было. Этим гендир «Долины» запомнился. Но отвечать за провалы должен не только он», – написал Альшевских на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, сегодня вечером стало известно о задержании Кызласова при получении взятки в особо крупном размере. Официальных комментариев по данному поводу ни от пресс-службы «Титановой долины», ни от силовиков не послушало. Телефон Кызласова не отвечает.

Источник «Нового Дня» в правоохранительных органах региона факт задержания управленца подтвердил.

Екатеринбург, Елена Васильева

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