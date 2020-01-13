Слух дня: в «Титановой долине» грядет отставка менеджмента, имя сменщика всех удивит

В этом году менеджмент ОЭЗ «Титановая долина» может поменяться. Бессменного руководителя Артемия Кызласова, по слухам, ждет отставка, поскольку в правительстве России все чаще возникают вопросы к реализации проекта особой экономической зоны и – особенно – к финансовой части.

Любопытно, что настойчивое внимание российского кабмина к положению вещей в «Титановой долине» подогревают интересанты с Урала. «На «Долину» положили глаз коммерсанты Алексей Бобров и Артем Биков. У них уже и сменщик Кызласову найден – Алексей Пьянков, – рассказывают слухмейкеры, добавляя, что бывшему главе МУГИСО, который сейчас председательствует в совете директоров АО «Облкоммунэнерго», понравилось работать с тюменскими олигархами. – Так что разыграть смену власти в «Титановой долине» вполне могут уже в этом году».

Екатеринбург, служба информации

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