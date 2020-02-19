Артемия Кызласова доставили в суд (ФОТО)

Только что в Ленинский районный суд Екатеринбурга привезли гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, бывшего замминистра экономики Михаила Шилиманова с ним нет. С минуты на минуту начнется заседание по определению меры пресечения, следствие ходатайствовало об аресте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обоим уже предъявлено обвинение, Кызласову – в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Шилиманову – по ч.4 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Напомним, Кызласова задержали 17 февраля в кафе БЦ «Высоцкий», когда он общался с бизнесменом Дмитрием Пановым – последний играл роль взяткодателя. Встречу им устроил Шилиманов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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