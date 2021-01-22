Дело «Титановой долины» сдвинулось с мертвой точки (ФОТО)

Сегодня после долгого перерыва возобновился судебный процесс по делу бывшего гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики области Михаила Шилиманова. Первого, напомним, обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), а второго – в ч.4 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кызласов сегодня пришел в суд из-под домашнего ареста с новым имиджем – он сбрил бороду.

Шилиманова привели под конвоем и держали на скамье подсудимых: в ноябре он был приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество с деньгами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс».

Сегодня в суде не прозвучало ничего сенсационного. Гособвинитель огласил письменные материалы дела (четыре тома), в которых, по большому счету, указывались и ранее известные факты. После чего судья сообщила, что прокурор ограничен во времени, и было назначено следующее заседание – на 3 марта. Ожидается допрос свидетелей.

Напомним, в июле 2019 года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора субподрядной организации «Проектное дело» Дениса Панова взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. Позже экс-директор попросил еще 3 млн рублей. В итоге сумма взятки составила 13 млн рублей. Второй подсудимый, Михаил Шилиманов, выступил в этом деле в качестве посредника при получении взятки. Но Панов передумал платить и раскрыл планы сообщников ФСБ, в связи с чем был освобожден от уголовной ответственности. В феврале 2020 года Кызласова и Шилиманова задержали с поличным, летом предъявили обвинение. В конце 2020 и начале 2021 года заседания пять раз переносились из-за болезни фигурантов и других причин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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